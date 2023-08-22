Arefe Köftesi tarifi! Masterchef Arefe Köftesi nedir, nasıl yapılır? Arefe Köftesi için gerekli malzemeler nelerdir? Arefe Köftesi hangi yöreye ait?

Masterchef 22 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Arefe Köftesi yemeğini yapmasını istendi. Peki Masterchef Arefe Köftesi nasıl yapılır? Arefe Köftesi için gerekli malzemeler nelerdir? Arefe Köftesi tarifi! Arefe Köftesi nasıl yapılır? Arefe Köftesi nedir, ne demektir? Arefe Köftesi hangi yereye aittir? Arefe Köftesi tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Arefe Köftesi tarifi oldu. Peki en güzel Arefe Köftesi tarifi nasıldır? Arefe Köftesi nasıl yapılır? Arefe Köftesi için gerekli malzemeler nelerdir? Arefe Köftesi tarifi! Arefe Köftesi nedir, ne demek? Masterchef Arefe Köftesi nasıl yapılır? Arefe Köftesi hangi bölgenin, hangi yörenin yemeği? Arefe Köftesi hangi ülkeye ve yöreye aittir? Arefe Köftesi hangi bölge? Arefe Köftesi ne demektir? İşte detaylar...

AREFE KÖFTESİ NEDİR, NE DEMEK? AREFE KÖFTESİ HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Arefe köftesi bir tür içli köftedir. Yapılış tarihi 18. yüzyıla kadar uzanır. Osmanlı Mutfağında hazırlanan bir tür içli köftedir.

AREFE KÖFTESİ İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

Köfte harcı için:

500 gram dana kıyma

1 su bardağı ince bulgur

1 büyük soğan

2 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı tuz

Karabiber

Kimyon

Pul biber (isteğe bağlı)

Yarım çay bardağı sıvı yağ

İç harcı için:

1 su bardağı dövülmüş ceviz içi

Yarım su bardağı kuş üzümü (suda bekletilmiş)

Tuz

Karabiber

Üzeri için:

2 yemek kaşığı tereyağı

AREFE KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

İnce bulguru bir kaba alın. Üzerine 1 su bardağı sıcak suyu ekleyip karıştırın ve bulgurların şişmesini bekleyin.

Büyük bir kaseye kıymayı alın. İnce doğranmış soğanı, biber salçasını, tuzu, karabiberi, kimyonu, pul biberi ve sıvı yağı da ekleyin. Harcı yoğurun.

Şişen bulguru da harca ekleyin ve yoğurun. Harç homojen bir kıvam alana kadar yoğurmanız gerekebilir.

İç harç için, dövülmüş ceviz içini, süzülmüş kuş üzümlerini, tuzu ve karabiberi karıştırın.

Hazırlanan köfte harcını ceviz içi karışımı ile doldurarak yuvarlayın. Köfteleri şekillendirirken elinizi ıslatmak işinizi kolaylaştırabilir.

Köfteleri geniş bir tencereye veya tepsiye sıralayın.

Üzerine eritilmiş tereyağını gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180°C (356°F) fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırın süresi yaklaşık 25-30 dakika olabilir.

Arefe köfteleri sıcak olarak servis yapın.

Bu tarifle geleneksel "Arefe Köftesi"ni hazırlayabilirsiniz. Bayramlarınızı ve özel günlerinizi lezzetlendirecek bir tarif! Afiyet olsun!