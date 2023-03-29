Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü? Arefe günü resmi tatil mi değil mi, değil mi?
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Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü? Sorusu gündeme geldi ve araştırılmaya başlandı. 2023 resmi tatiller ne zaman ve dini bayramlar kaç gün tatil olduğu gündeme geliyor. Peki, Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü? Arefe günü resmi tatil mi değil mi, değil mi?
On bir ayın sultanı olan Ramazan, Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır. Peki, Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü? Arefe günü resmi tatil mi değil mi, değil mi?
Arefe günü 20 Nisan 2023 Perşembe gününe denk gelmektedir. Yarım gün olan arefe günü tatili ile birlikte, Ramazan Bayramı tatili resmi olarak 3,5 gün tatil oluyor.
2023 yılında Ramazan Bayramı, 21 Nisan Cuma günü başlıyor ve 23 Nisan Pazar günü sona eriyor. Ramazan Bayramı, 21-23 Nisan arasındadır.
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