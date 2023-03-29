Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü? Sorusu gündeme geldi ve araştırılmaya başlandı. 2023 resmi tatiller ne zaman ve dini bayramlar kaç gün tatil olduğu gündeme geliyor. Peki, Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü? Arefe günü resmi tatil mi değil mi, değil mi?

On bir ayın sultanı olan Ramazan, Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır. Peki, Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü? Arefe günü resmi tatil mi değil mi, değil mi?

AREFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ, TAM GÜN MÜ?

Arefe günü 20 Nisan 2023 Perşembe gününe denk gelmektedir. Yarım gün olan arefe günü tatili ile birlikte, Ramazan Bayramı tatili resmi olarak 3,5 gün tatil oluyor.

RAMAZAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

2023 yılında Ramazan Bayramı, 21 Nisan Cuma günü başlıyor ve 23 Nisan Pazar günü sona eriyor. Ramazan Bayramı, 21-23 Nisan arasındadır.

2023 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili

06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili

23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı

17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi