Arefe günü ve gecesi ne zaman? 2022 Kurban Bayramı Arefe günü bugün mü yarın mı? Arefe gecesi ne zaman denk geliyor?
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Kurban Bayramına sayılı günler kala vatandaşlar Arefe günü ve gecesi ne zamandır merak ediyor. Peki, Arefe günü ve gecesi ne zaman? 2022 Kurban Bayramı Arefe günü bugün mü yarın mı? Arefe gecesi ne zaman denk geliyor? İşte detaylar...
Arefe gecesi bugün mü yarın mı merak edilen konular arasında yer alıyor. Alimler Kurban Bayramı Arefe gecesinde çokca ibadet yapmayı, dua etmeyi ve namaz kılmayı tavsiye etmişlerdir. Peki, 2022 arefe gecesi ve gündüzü ne zaman? Arefe gecesine girdik mi? Kurban arefesi gecesi ne zamandır?
2022 Kurban Bayramı tarihleri şu şekildedir:
- Kurban Bayramı Arifesi - 8 Temmuz 2022 Cuma
- Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi
- Kurban Bayramı 2.Gün - 10 Temmuz 2022 Pazar
- Kurban Bayramı 3.Gün - 11 Temmuz 2022 Pazartesi
- Kurban Bayramı 4. Gün - 12 Temmuz 2022 Salı
Kurban Bayramı Arefe Gecesi 7 Temmuz Perşembeyi 8 Temmuc Cumaya bağlayan gecedir. Yani Arefe gecesi bugün akşam namazı ile birlikte girecektir. Yarın ise Arefe günüdür.
Arefe Günü ise Kurban Bayramı gününden bir gün öncedir. Yani 8 Temmuz Cuma günü Arefe günü olmaktadır.
Arefe gecesi : 7 Temmuz Perşembe akşam namazından 8 Temmuz Cuma sabah namazına kadar olan süre
Arefe günü : 8 Temmuz Cuma sabah namazından 8 Temmuz Cuma akşam namazına kadar olan süre