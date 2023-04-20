Ramazan Bayramından bir gün önce olan arefe günü teravih namazı var mı, yok mu merak ediliyor. Arefe günü teravih namazı var mı ve teravih namazı arefe günü kılınır mı soruları araştırılıyor. Peki, Arefe günü teravih namazı var mı? Teravih namazı arefe günü kılınır mı? 20 Nisan teravih var mı, yok mu?

Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte namaz saatleri araştırılıyor. Bayramdan bir gün önce olan arefe günü teravih namazı kılınır mı merak ediliyor. Arefe günü teravih namazı var mı ve teravih namazı arefe günü kılınır mı sorularına yanıt aranıyor. Arefe günü teravih namazı var mı? 20 Nisan teravih var mı, yok mu? Teravih namazı arefe günü kılınır mı? Detaylar haberimizdedir…

AREFE GÜNÜ TERAVİH NAMAZI VAR MI?

Arefe günü, Ramazan Bayramından bir gün öncedir. Teravih namazı bilindiği gibi Ramazan'dan bir gün önce başlar ve bir gün önce sona erer. Teravih namazının arefe günü kılınmaz.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazını dört rekatta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekatta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekatının sonunda bir miktar oturulup dinlenmek müstehaptır.

Yirmi rek'at olan teravih namazı her iki rek'atın sonunda selâm verilerek kılındığı gibi, dört rek'atta bir selâm verilerek de kılınabilir. Selam verildikten sonra salâvat-ı şerife getirilebilir, ilahi okunabilir ya da istiğfar edilebilir. En yaygın olanı salavat getirmektir. (Allahümme salli 'alâ seyyidinâ Muhammedi-nin-nebiyyil ümmiyyi ve 'alâ âlihî ve sahbihî ve sellim) Her iki durumda da namaza devam edilir ve yirmi rek'at tamamlanır.

Teravih namazına "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet edilerek başlanır. İmamın tekbirinden sonra "Allahü Ekber" diyerek tekbir alınır ve eller bağlanır. Bundan sonra içimizden "Sübhâneke duası" okuruz. Sübhaneke'nin okunması bitince (cemaat ayakta başka bir şey okumaz), imam, Fatiha ve bir sûre okur. Sonrasında rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rek'ata kalkılır. Burada yine imam açıktan da Fatiha ve bir sûre okuyup cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaparak oturulur. Bu oturuşta "Ettehiyyatü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik ile Rabbenâ " dualarını okunarak selâm verilir. Böylece iki rek'at kılınmış olur. Ayağa kalkılarak tarif ettiğimiz şekilde ikişer rek'at kılınmaya devam edilerek yirmi rek'at tamamlanır.