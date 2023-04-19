Ramazan bayramına az bir süre kala vatandaşlar tarafından teravih namazının ne zamana kadar kılınacağı araştırılıyor. Arefe akşamı teravih namazı kılınır mı merak konusu oldu. Peki, Arefe günü Teravih namazı kılınır mı? Teravih namazı ne zamana kadar kılınır? Son teravih namazı ne zaman? İşte detaylar...

Ramazan ayı boyunca her gece kılınan nafile namaz olan Teravih, Erkekler ve kadınlar için sünnet-i müekkede kabul edilir ve yirmi rekat cemaatle kılınır. Tek başına da kılınabilir. Cemaat ile kılınması daha makbuldür. Ramazan ayının sona ermesine az bir süre kala vatandaşlar tarafından teravih namazının en son hangi gün kılınacağı araştırılıyor. Teravih namazının son günü merak konusu oldu. Peki, Arefe günü Teravih namazı kılınır mı? Teravih namazı ne zamana kadar kılınır? Son teravih namazı ne zaman? Detaylar haberimizde...

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazını dört rekatta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekatta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekatının sonunda bir miktar oturulup dinlenmek müstehaptır.

Yirmi rek'at olan teravih namazı her iki rek'atın sonunda selâm verilerek kılındığı gibi, dört rek'atta bir selâm verilerek de kılınabilir. Selam verildikten sonra salâvat-ı şerife getirilebilir, ilahi okunabilir ya da istiğfar edilebilir. En yaygın olanı salavat getirmektir. (Allahümme salli 'alâ seyyidinâ Muhammedi-nin-nebiyyil ümmiyyi ve 'alâ âlihî ve sahbihî ve sellim) Her iki durumda da namaza devam edilir ve yirmi rek'at tamamlanır.

Teravih namazına "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet edilerek başlanır. İmamın tekbirinden sonra "Allahü Ekber" diyerek tekbir alınır ve eller bağlanır. Bundan sonra içimizden "Sübhâneke duası" okuruz. Sübhaneke'nin okunması bitince (cemaat ayakta başka bir şey okumaz), imam, Fatiha ve bir sûre okur. Sonrasında rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rek'ata kalkılır. Burada yine imam açıktan da Fatiha ve bir sûre okuyup cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaparak oturulur. Bu oturuşta "Ettehiyyatü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik ile Rabbenâ " dualarını okunarak selâm verilir. Böylece iki rek'at kılınmış olur. Ayağa kalkılarak tarif ettiğimiz şekilde ikişer rek'at kılınmaya devam edilerek yirmi rek'at tamamlanır.

AREFE GÜNÜ TERAVİH NAMAZI KILINIR MI?

Teravih namazı Ramazan'dan bir gün önce başlar ve bir gün önce sona erer. Teravih namazının arefe günü kılınmayacağı bilinmektedir.