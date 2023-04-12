Ramazan ayının bitmesine az bir süre kala arefenin hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Arefenin yarım gün mü tam gün mü tatil olduğu merak konusu oldu. Peki, Arefe günü tatil mi? Arefe günü yarım gün mü tam gün mü tatil? 2023 Arefe tatili ne zaman? İşte detaylar...

Ramazan Bayramı, Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Ramazan Bayramı hicretin ikinci yılından sonra kutlanmaya başlanmıştır. Ramazan ayının bitmesine az bir süre kala arefenin hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Arefenin yarım gün mü tam gün mü tatil olduğu merak konusu oldu. Peki, Arefe günü tatil mi? Arefe günü yarım gün mü tam gün mü tatil? 2023 Arefe tatili ne zaman? Detaylar haberimizde...

2023 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ!

23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili

06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili

23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı

17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi

2023 AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?

Ramazan Bayramının ilk günü 21 Nisan Cuma günüdür. 3 gün süren Ramazan Bayramı 23 Nisan Pazar günü sona erecektir. Arefe günü bayramdan bir gün önceki gündür. 2023 yılı Arefe günü 20 Nisan Perşembe gününe denk gelmektedir. Arefe günü kamu kuruluşlarında yarım gün resmi tatildir.