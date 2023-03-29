Arefe günü tatil mi 2023? Ramazan Bayram tatili kaç gün?
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Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala arefe günü tatil mi 2023 ve Ramazan Bayram tatili kaç gün 2023 olacağı merak ediliyor. Her yıl değişiklik gösteren Ramazan Bayramı hangi gün, kaç gün tatil olduğu araştırılıyor. Arefe günü tatil mi 2023 ve arefe günü yarım gün mü soruları gündeme geliyor. Peki, Arefe günü tatil mi 2023? Ramazan Bayram tatili kaç gün?
2023 resmi tatiller ne zaman ve dini bayramlar kaç gün tatil olduğu gündeme geliyor. Arefe günü tatil mi 2023 ve Ramazan Bayram tatili kaç gün 2023 olduğu merak ediliyor. On bir ayın sultanı olan Ramazan, Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır. Arefe günü tatil mi 2023? Ramazan Bayram tatili kaç gün? Detaylar haberimizdedir…
Arefe günü 20 Nisan 2023 Perşembe gününe denk gelmektedir. Yarım gün olan arefe günü tatili ile birlikte, Ramazan Bayramı tatili resmi olarak 3,5 gün tatil oluyor.
2023 yılında Ramazan Bayramı, 21 Nisan Cuma günü başlıyor ve 23 Nisan Pazar günü sona eriyor. Ramazan Bayramı, 21-23 Nisan arasındadır.
Her sene gün sayısı değişiyor. ''2023 ramazan kaç gün sürüyor'' sorusunun bu yıl yanıtını veriyoruz. Bu sene Ramazan 29 gün sürüyor. 23 Mart 2023 günü başlayan ramazan 20 Nisan 2023 Perşembe günü bitiyor.
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