Kurban Bayramı'na günler kala vatandaşlar bayram öncesi 8 Temmuz arefe günü yarım gün mü sorusuna yanıt arıyor. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı takip eden 13 ve 14 Temmuz'un idari izin olacağını söyledi. Peki, Arefe günü tam gün mü tatil, yarım gün mü? 8 Temmuz Arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü bugün mü yarın mı, ne zaman? Cuma yarım gün mü? Arefe günü yarım gün mü?

AREFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ?

Kurban Bayramı öncesi tatil planlarını yapmaya hazırlanan vatandaşlar arefe günün mesai var mı tatil mi merak ediyor. Arefe günü yarım gün mesai yapılır. Arefe günü 8 Temmuz Cuma tarihine denk gelmektedir.

Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

2022 Kurban Bayramı tarihleri şu şekildedir:

Kurban Bayramı Arifesi - 8 Temmuz 2022 Cuma (Arefe Günü)

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün - 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün - 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün - 12 Temmuz 2022 Salı

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı takip eden 13 ve 14 Temmuz'un idari izin olacağını söyledi. Erdoğan, " Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. Kurban bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz'u takip eden Çarşamba ve Perşembe günleri idari izin sayılacak." dedi. İdari izin kamu personelini kapsamaktadır.