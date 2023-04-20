Ramazan Bayramı'na kısa süre kala vatandaşlar arama motorlarında Arefe günü bankalar açık mı? sorusunu araştırdı. Kadir Gecesi'nin ardından sağlık ocaklarına gidecek olan vatandaşlar Arefe günü sağlık ocakları açık mı? Bugün sağlık ocakları açık mı? Arefe günü sağlık ocakları çalışıyor mu? Arefe günü sağlık ocakları yarım gün mü? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Bugün sağlık ocakları açık mı? sorusu gündemde yer alıyor. Arefe günü sağlık ocağında tedavi olmak isteyenler arefe günü sağlık ocaklarının açık olup olmadığını merak ederken arama motorlarında Arefe günü sağlık ocakları açık mı? Arefe günü sağlık ocakları çalışıyor mu? Bugün sağlık ocakları açık mı? Arefe günü sağlık ocakları yarım gün mü? sorularına yanıt arıyor. Detaylar açıklamada...

AREFE GÜNÜ SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Arefe günü sağlık ocakları saat 13.00'a kadar hizmet verecek.