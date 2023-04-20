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Arefe günü PTT açık mı? Bugün PTT açık mı? Arefe günü PTT çalışıyor mu?

Arefe günü PTT açık mı? Bugün PTT açık mı? Arefe günü PTT çalışıyor mu?

Gündem Haberleri

Ramazan Bayramı'na kısa süre kala vatandaşlar arama motorlarında Arefe günü PTT açık mı? sorusunu araştırdı. Kadir Gecesi'nin ardından PTT işlemleri yapacak olan vatandaşlar Arefe günü PTT açık mı? Bugün PTT açık mı? Arefe günü PTT çalışıyor mu? Arefe günü PTT yarım gün mü? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

AREFE GÜNÜ YOLLAR BOŞ KALDIAREFE GÜNÜ YOLLAR BOŞ KALDI
AREFE GÜNÜ YOLLAR BOŞ KALDIAREFE GÜNÜ YOLLAR BOŞ KALDI

Bugün PTT açık mı? sorusu gündemde yer alıyor. Arefe günü PTT'de işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler arefe günü PTT'nin açık olup olmadığını merak ederken arama motorlarında Arefe günü PTT açık mı? Arefe günü PTT çalışıyor mu? Bugün PTT açık mı? Arefe günü PTT yarım gün mü? sorularına yanıt arıyor. Detaylar açıklamada...

AREFE GÜNÜ PTT AÇIK MI?

Arefe günü PTT yarım gün hizmet vermektedir. PTT 13.00'e kadar açık olacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Arefe günü PTT Gündem Yaşam Haberler

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