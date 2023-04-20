Arefe günü PTT açık mı? Bugün PTT açık mı? Arefe günü PTT çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı'na kısa süre kala vatandaşlar arama motorlarında Arefe günü PTT açık mı? sorusunu araştırdı. Kadir Gecesi'nin ardından PTT işlemleri yapacak olan vatandaşlar Arefe günü PTT açık mı? Bugün PTT açık mı? Arefe günü PTT çalışıyor mu? Arefe günü PTT yarım gün mü? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...