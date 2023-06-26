Arefe günü otobüs ücretsiz mi? 26-27 Haziran toplu taşıma bedava mı? Bayramda otobüsler ücretsiz mi? merak ediliyor. Arefe günü otobüs ücretsiz mi? 26-27 Haziran toplu taşıma bedava mı? Bayramda otobüsler ücretsiz mi? gündeme geliyor. Peki, Arefe günü otobüs ücretsiz mi? 26-27 Haziran toplu taşıma bedava mı? Bayramda otobüsler ücretsiz mi?

Arefe günü otobüs ücretsiz mi? 26-27 Haziran toplu taşıma bedava mı? Bayramda otobüsler ücretsiz mi? soruları gündeme geliyor. Arefe günü otobüs ücretsiz mi? 26-27 Haziran toplu taşıma bedava mı? Bayramda otobüsler ücretsiz mi? merak ediliyor. Arefe günü otobüs ücretsiz mi? 26-27 Haziran toplu taşıma bedava mı? Bayramda otobüsler ücretsiz mi? Detaylar haberimizdedir…

AREFE GÜNÜ OTOBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

Arefe günü otobüsler dahil toplu taşıma araçları ücretsiz olmayacaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Avrupa ve Anadolu yakalarındaki 5 tesiste kurban satış ve kesim hizmet verecek olan İBB, randevu sistemiyle çalışacak. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullananlara toplu ulaşım ücretsiz hizmet verecek.

26-27 HAZİRAN TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ve kurbanlıkların İstanbul'a giriş yapmasıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ilgili tüm birimleri çalışmalarını tamamladı. Kurban Bayramı süresince İBB ekipleri, kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 7/24 görev başında olacak. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullananlara toplu ulaşım ücretsiz hizmet verecek.

BAYRAMDA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

İBB'nin geleneksel hale gelen kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri için bayramda ücretsiz toplu ulaşım uygulaması bu bayramda da devam edecek. Uygulama, 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında 4 gün boyunca İBB'ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak. İETT, İBB'nin kurban tesislerine ek sefer düzenleyecek. Şile ve Silivri gibi sahil hatlarına da ek seferler konulacak. Metro İstanbul ve Şehir Hatları mevcut tarifelerine devam edecek, gerekli hallerde ek seferler koyacak.