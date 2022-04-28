Arefe günü oruç tutulur mu? Diyanete göre arefe günü oruç tutmak sevap mı?

Arefe günü oruç tutulur mu ve arefe günü oruç nasıl tutulur vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Arefe ya da arife günü dini bayramlardan bir gün önceyi temsil ediyor. Diyanete göre arefe günü oruç tutmak sevap mı insanlar tarafından merak ediliyor. Peki, Arefe günü oruç tutulur mu?

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Arefe günü oruç tutulur mu sorusuna yanıt arayanlar için, Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur.

DİYANETE GÖRE AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTMAK SEVAP MI?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir. Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).

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