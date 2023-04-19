Arefe günü noterler açık mı? 2023 Arefe günü noterler açık mı olacak, kapalı mı? Noter şubeleri Arefe günü açık mı?

Arefe günü noterlerın hizmet vermeye devam edip etmeyeceği Arefe günü noterler açık mı? Sorusu ile birlikte olmak üzere internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Arefe günü noterler açık mı? Arefe günü noterler açık mı olacak, kapalı mı? Arefe günü açık mı?

Ramazan ayının sonunun yaklaşması ile birlikte bayama dair araştırmalar hız kazanıyor ve gündemde Arefe günü noterler açık mı? Sorusu yer alıyor. Birçok kişi tarafından merak edilmekte olan Arefe günü noterler açık mı? Sorusu, arefe günü işlem yapmak isteyenler tarafından araştırılmakta. Peki, Arefe günü noterler açık mı? Arefe günü noterler açık mı olacak, kapalı mı? Arefe günü açık mı?

AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?

2023 yılında arefe günü 20 Nisan Perşembe gününe tekabül etmektedir. 20 Nisan Perşembe gününün arefe günü olması nedeniyle bütün noterler yarım gün olacak şekilde hizmet verecektir. Yarım gün mesainin ardından hiçbir Noter açık olmayacaktır. Buna göre Noter işlemlerinizi daha öncesinde tamamlamanız gerekmektedir.

RAMAZAN KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Her sene gün sayısı değişiyor. ''2023 ramazan kaç gün sürüyor'' sorusunun bu yıl yanıtını veriyoruz. Bu sene Ramazan 29 gün sürüyor. 23 Mart 2023 günü başlayan ramazan 20 Nisan 2023 Perşembe günü bitiyor.