Arefe günü kargolar çalışıyor mu?
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Kargoların arefe günü açık olup olmadığı son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, arefe günü kargolar çalışıyor mu? İşte detaylar…
Kurban bayramına kısa bir süre kala, kargoların mesai durumu merak edildi. Arefe günü kargoların çalışıp çalışmadığı merak edilirken arefe günü kargolar çalışıyor mu, araştırıldı. Peki, arefe günü kargolar çalışıyor mu?
AREFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
2022 Kurban bayramı…
Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi
Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar
Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı
Kargoların bayram mesai durumunu iletişime geçerek öğrenebilir, en sağlıklı bilgiyi bu şekilde elde edebilirsiniz.
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MNG Kargo: 0(850) 222 06 06
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