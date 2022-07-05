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Arefe günü kargolar çalışıyor mu?

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Arefe günü kargolar çalışıyor mu?

Kargoların arefe günü açık olup olmadığı son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, arefe günü kargolar çalışıyor mu? İşte detaylar…

Kurban bayramına kısa bir süre kala, kargoların mesai durumu merak edildi. Arefe günü kargoların çalışıp çalışmadığı merak edilirken arefe günü kargolar çalışıyor mu, araştırıldı. Peki, arefe günü kargolar çalışıyor mu?

AREFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

2022 Kurban bayramı…

Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

Kargoların bayram mesai durumunu iletişime geçerek öğrenebilir, en sağlıklı bilgiyi bu şekilde elde edebilirsiniz.

Kargo firmalarının çağrı merkezleri şu şekilde;

Aras Kargo: 444 25 52

Yurtiçi Kargo: 444 99 99

MNG Kargo: 0(850) 222 06 06

Sürat Kargo: 0850 202 0 202

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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