Arefe günü kamu çalışanları için tatil mi? Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak?

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, kamu çalışanları arasında "Arefe günü tatil mi?" sorusu gündeme geldi. 2025 yılında Arefe günü, 29 Mart Cumartesi gününe denk gelmektedir. Mevcut mevzuata göre, Ramazan Bayramı arefe günü saat 13.00'ten itibaren yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. ?Peki, Arefe günü kamu çalışanları için tatil mi? Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak?

AREFE GÜNÜ KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN TATİL Mİ?

2025 yılında Arefe günü olan 29 Mart Cumartesi, mevcut mevzuata göre yarım gün resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü ): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe