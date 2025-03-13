Arefe günü kamu çalışanları için tatil mi? Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak?
Arefe günü yaklaşırken, kamu çalışanlarının tatil yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar, Ramazan Bayramı arefe günü tatil mi? sorusunun cevabını merak ediyor.
Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, kamu çalışanları arasında "Arefe günü tatil mi?" sorusu gündeme geldi. 2025 yılında Arefe günü, 29 Mart Cumartesi gününe denk gelmektedir. Mevcut mevzuata göre, Ramazan Bayramı arefe günü saat 13.00'ten itibaren yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. ?Peki, Arefe günü kamu çalışanları için tatil mi? Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak?
AREFE GÜNÜ KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN TATİL Mİ?
2025 yılında Arefe günü olan 29 Mart Cumartesi, mevcut mevzuata göre yarım gün resmi tatil olarak kabul edilmektedir.
2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba
Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe
Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe
Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı
Arefe Günü (Arafat Günü ): 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi
Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe
Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi
Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba
Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar
Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe