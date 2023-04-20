Ramazan Bayramı'na kısa süre kala vatandaşlar arama motorlarında Arefe günü eczaneler açık mı? sorusunu araştırdı. Kadir Gecesi'nin ardından eczanelere gidecek olan vatandaşlar Arefe günü eczaneler açık mı? Bugün eczaneler açık mı? Arefe günü eczaneler çalışıyor mu? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Bugün eczaneler açık mı? sorusu gündemde yer alıyor. Arefe günü eczaneye gidecek olanlar arefe günü eczanelerin açık olup olmadığını merak ederken arama motorlarında Arefe günü eczaneler açık mı? Arefe günü eczaneler çalışıyor mu? Bugün eczaneler açık mı? sorularına yanıt arıyor. Detaylar açıklamada...

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Arefe günü yarım gün mesaisi uygulandığı için eczaneler saat 13.00'e kadar açık olacak. 13.00'dan sonra ise nöbetçi eczaneler hizmet verecek.