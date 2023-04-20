Arefe günü borsa saat kaçta kapacak? Arefe günü borsa işlem saatleri! Arefe günü borsa saat kaça kadar açık?
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Arefe günü resmi kurumların yarım gün çalışması sebebiyle borsaların kaça kadar açık olacağı araştırılmaktadır. Borsa İstanbul saat kaçta kapatacak mera konusu oldu. Peki, Arefe günü borsa saat kaçta kapacak? Arefe günü borsa saat kaça kadar açık? İşte detaylar...
Arefe gününde Borsa İstanbul'un çalışma saatleri araştırılan konular arasında yer almaktadır. Borsada işlem gerçekleştirecek vatandaşlar tarafından saat kaça kadar açık olacağı araştırılıyor. Peki, Arefe günü borsa saat kaçta kapacak? Arefe günü borsa işlem saatleri! Arefe günü borsa saat kaça kadar açık? Detaylar haberimizde...
AREFE GÜNÜ BORSA SAAT KAÇTA KAPANACAK?
Borsa, 20 Nisan Perşembe günü yani arefe günü yarım gün açıktır. Arefe günü borsa saat 13:00'e kadar açık olacaktır.