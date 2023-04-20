Arefe günü borsa saat kaçta kapacak? Arefe günü borsa işlem saatleri! Arefe günü borsa saat kaça kadar açık?

Arefe günü resmi kurumların yarım gün çalışması sebebiyle borsaların kaça kadar açık olacağı araştırılmaktadır. Borsa İstanbul saat kaçta kapatacak mera konusu oldu. Peki, Arefe günü borsa saat kaçta kapacak? Arefe günü borsa saat kaça kadar açık? İşte detaylar...