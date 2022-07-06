Arefe günü borsa açık mı? Arefe günü borsa saat kaça kadar açık? Arefe günü borsa saat kaçta kapanıyor?
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Borsa İstanbul'un resmi tatilleri araştırılan konular arasında. Arefe günü borsa açık mı? Ülkemizde ve dünyada borsaların açılış ve kapanış saatleri, hisse piyasalarında zamanında işlem yapabilmek için çok önemlidir. Peki, Arefe günü borsa açık mı? Arefe günü borsa saat kaça kadar açık? Arefe günü borsa saat kaçta kapanıyor?
Arefe Günü borsa açık mı? Borsa İstanbul'un resmi tatilleri araştırılan konular arasında. Arefe günü borsa açık mı? Ülkemizde ve dünyada borsaların açılış ve kapanış saatleri, hisse piyasalarında zamanında işlem yapabilmek için çok önemlidir. Peki, Arefe günü borsa açık mı? Arefe günü borsa saat kaça kadar açık? Arefe günü borsa saat kaçta kapanıyor? İşte detaylar...
AREFE GÜNÜ BORSA AÇIK MI?
Ülkemizde ve dünyada borsaların açılış ve kapanış saatleri, hisse piyasalarında zamanında işlem yapabilmek için çok önemlidir. Küresel ölçekte en büyük hisse piyasaları olan Avrupa, Asya ve Amerikan borsaları mesai saatleri hakkında tüm bilgiler Borsa İstanbul tarafından açıklanmakta. Borsa, 8 Temmuz Cuma günü yani arefe günü yarım gün açıktır. Arefe günü borsa saat 13:00'e kadar açık olacaktır.
BORSA RESMİ TATİL GÜNLERİ
|Tarih
|Resmi Tatil
|Durum
|1 Ocak 2022, Cumartesi
|Yeni Yıl Tatili
|Kapalı
|23 Nisan 2022, Cumartesi
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|Kapalı
|1 Mayıs 2022, Pazar
|Emek ve Dayanışma Günü
|Kapalı
|1 Mayıs 2022, Pazar
|Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
|Saat 13:00'e kadar
|2-3-4 Mayıs 2022, Pazartesi-Salı-Çarşamba
|Ramazan Bayramı
|Kapalı
|19 Mayıs 2022, Perşembe
|Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
|Kapalı
|8 Temmuz 2022, Cuma
|Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
|Saat 13:00'e kadar
|9-10-11-12 Temmuz 2022, Cumartesi-Pazar-Pazartesi-Salı
|Kurban Bayramı
|Kapalı
|15 Temmuz 2022, Cuma
|Demokrasi ve Milli Birlik Günü
|Kapalı
|30 Ağustos 2022, Salı
|Zafer Bayramı
|Kapalı
|28 Ekim 2022, Cuma
|Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)
|Saat 13:00'e kadar
|29 Ekim 2022, Cumartesi
|Cumhuriyet Bayramı
|Kapalı
Anlık harekete geçeceğiniz yatırımlar için farklı farklı zaman dilimleri de vardır. İşte farklı zaman dilimlerinde borsa çalışma saatleri:
• Açılış Seansı Emir Toplama için saat aralığı: 09:40-09:55
• Eşleştirme/ Fiyat Belirleme için saat aralığı: 09:55-10:00
• Sürekli İşlem için saat aralığı: 10:00-13:00
• Gün ortası verilen alım satım emirlerinin toplandığı aralık: 13:00-13:55
Toplanan alım satım emirleri eşleştirilerek hisselerin işlem göreceği değer 13:55-14:00 aralığında gerçekleşir.
• Sürekli işlem için saat aralığı: 14:00-18:00
• Kapanış saat aralığı: 18:00-18:01
• Kapanış Seansı Emir Toplama saat aralığı: 18:01-18:05
• Eşleştirme/ Fiyat Belirleme için saat aralığı: 18:05-18:07
• Kapanış Fiyatından İşlemler için saat aralığı: 18:07-18:10
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları Seans Saatleri şu şekildedir:
• Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri için saat aralığı: 09:30-18:10
• Endeks Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri için saat aralığı: 09:30-18:15
• Diğer Sözleşmeler için saat aralığı: 09:30-18:15