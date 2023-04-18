Ramazan Bayramı'na kısa süre kala vatandaşlar arama motorlarında Arefe günü bankalar açık mı? sorusunu araştırdı. Kadir Gecesi'nin ardından bankacılık işlemleri yapacak olan vatandaşlar Arefe günü bankalar açık mı? Arefe günü bankalar çalışıyor mu? Arefe günü bankalar yarım gün mü? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Arife günü bankalar açık mı? sorusu gündemde yer alıyor. Arefe günü bankada işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler arefe günü bankaların açık olup olmadığını merak ederken arama motorlarında Arefe günü bankalar açık mı? Arefe günü bankalar çalışıyor mu? Arefe günü bankalar yarım gün mü? sorularına yanıt arıyor. Detaylar açıklamada...

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

2023 yılında arefe günü 20 Nisan Perşembe gününe tekabül etmektedir. 20 Nisan Perşembe gününün arefe günü olması nedeniyle bütün bankalar yarım gün olacak şekilde hizmet verecektir. Yarım gün mesainin ardından hiçbir banka açık olmayacaktır. Buna göre banka işlemlerinizi daha öncesinde tamamlamanız gerekmektedir.