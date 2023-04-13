Arefe günü bankalar açık mı? 2023 Arefe günü bankalar açık mı olacak, kapalı mı? Banka şubeleri Arefe günü açık mı?

Arefe günü bankaların hizmet vermeye devam edip etmeyeceği Arefe günü bankalar açık mı? Sorusu ile birlikte olmak üzere internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Arefe günü bankalar açık mı? Arefe günü bankalar açık mı olacak, kapalı mı? Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Halkbank, Garanti, Arefe günü açık mı?

Ramazan ayının sonunun yaklaşması ile birlikte bayama dair araştırmalar hız kazanıyor ve gündemde Arefe günü bankalar açık mı? Sorusu yer alıyor. Birçok kişi tarafından merak edilmekte olan Arefe günü bankalar açık mı? Sorusu, arefe günü işlem yapmak isteyenler tarafından araştırılmakta. Peki, Arefe günü bankalar açık mı? Arefe günü bankalar açık mı olacak, kapalı mı? Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Halkbank, Garanti, Arefe günü açık mı?

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

2023 yılında arefe günü 20 Nisan Perşembe gününe tekabül etmektedir. 20 Nisan Perşembe gününün arefe günü olması nedeniyle bütün bankalar yarım gün olacak şekilde hizmet verecektir. Yarım gün mesainin ardından hiçbir banka açık olmayacaktır. Buna göre banka işlemlerinizi daha öncesinde tamamlamanız gerekmektedir.

RAMAZAN KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Her sene gün sayısı değişiyor. ''2023 ramazan kaç gün sürüyor'' sorusunun bu yıl yanıtını veriyoruz. Bu sene Ramazan 29 gün sürüyor. 23 Mart 2023 günü başlayan ramazan 20 Nisan 2023 Perşembe günü bitiyor.