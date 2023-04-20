Arefe günü adliye açık mı 2023? Bugün adliye açık mı? Arefe günü adliye çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı'na kısa süre kala vatandaşlar arama motorlarında Arefe günü adliye açık mı? sorusunu araştırdı. Kadir Gecesi'nin ardından adliyede işlemleri yapacak olan vatandaşlar Arefe günü adliye açık mı? Bugün adliye açık mı? Arefe günü adliye çalışıyor mu? Arefe günü adliye yarım gün mü? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...