Kurban Bayramı Arefe gecesinde kılınacak namaz nedir merak ediliyor. Alimler Arefe gününü oruçlu geçirmeyi ve gecesini ise ibadetle geçirmeyi tavsiye etmişlerdir. Peki, Arefe gecesi kılınacak namaz ve tarifi nedir? Kurban Bayramı Arefe gecesinde kılınacak namaz ve yapılacak ibadetler nelerdir? Arefe gecesi namazı ne zaman kılınır? Arefe gecesi kılınacak namazlar nelerdir 2023? Arefe gecesi ne zaman, bugün mü, bu gece mi? Kurban Bayramı Arefe gecesinde yapılacak ibadetler! Detaylar yazımızda...

AREFE GECESİ NE ZAMAN 2023?

Kurban Bayramı Arefe Gecesi 26 Haziran Pazartesi'yi 27 Haziran Salı'ya bağlayan gecedir. Yani bu gece akşam namazından sonra Arefe gecesi olacaktır. Arefe Gecesi 27 Haziran Salı imsak vakti ile birlikte sona erecektir.

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN 2023?

Arefe Günü ise Kurban Bayramı gününden bir gün öncedir. Yani 27 Haziran Salı günü Arefe günü olacaktır. Yani yarın arefe gününü idrak etmiş olacağız. Yarın akşam namazı ile birlikte arefe günü sona ermiş olacaktır.

2023 Arefe gecesi : 26 Haziran Pazartesi akşam namazından 27 Haziran Salı sabah namazına kadar olan süre

AREFE GECESİ KILINACAK NAMAZ VE TARİFİ

Arefe gecesi 26 Haziran Pazartesiyi 27 Haziran Salıya bağlayan bağlayan gece 5 selamla 10 rekat namaz kılınır. Her rekatta 5 kere Kureyş Suresi (Liilafikureyş) okunur.

Ek olarak daha önceden paylaştığımız Zilhicce'nin ilk 10 gecesinde kılınacak mühim bir namazı da kılarsa bu kişi hadisi şerifte bildirilen tüm müjdelere nail olur.

Allah kılacağınız namazları kabul eylesin. Amin...

Namazın kısaca tarifi:

1. rekat : 1 Fatiha + 5 Kureyş Suresi

2. rekat : 1 Fatiha + 5 Kureyş Suresi

3. rekat : 1 Fatiha + 5 Kureyş Suresi

4. rekat : 1 Fatiha + 5 Kureyş Suresi

5. rekat : 1 Fatiha + 5 Kureyş Suresi

6. rekat : 1 Fatiha + 5 Kureyş Suresi

7. rekat : 1 Fatiha + 5 Kureyş Suresi

8. rekat : 1 Fatiha + 5 Kureyş Suresi

9. rekat : 1 Fatiha + 5 Kureyş Suresi

10. rekat : 1 Fatiha + 5 Kureyş Suresi

Arefe gecesi kılınabilecek diğer nafile namazlar:

- Arefe gecesi 100 rekat namaz da mevcuttur. 100 rekatın her rekatında 1 Fatiha ve 3 İhlas Suresi okunmaktadır.

- Arefe gecesinde Zilhicce'nin ilk on gecelerinin her birinde kılınabilecek mühim bir namaz da kılınabilmektedir. Bu gece 4 rekatlık bir namaz vardır. Bu 4 rekatın her rekatında 1 Fatiha, 1 Felak, 1 Nas, 3 İhlas Suresi ve sonra da Ayetel Kürsi okunmaktadır. Ardından aşağıdaki dua yapılmaktadır:

"[ Sübhanezilızzeti velceberut. Sübhanezilgudreti velmelekut. Sübhanellahilhayyillezi lêyemut. Lê ilêhe illê hüve yühyî veyümît vehüvehayyüllêyemüt. Sübhanellahi rabbilıbêdivelbilêd. Velhamdülillahi hamden kesîran tayyibemmübâraken alê külli hâl. Allahüekberu kebîrâ. Rabbünê cellecelêlühü vegudratühü biküğlli mekên. ]"

AREFE GECESİ NAMAZI NE ZAMAN KILINIR 2023?

Paylaştığımız bu namaz şuanda içinde bulunduğumuz gece kılınır. Yani 26 Haziran Pazartesiyi 27 Haziran Salıya bağlayan gece kılınabilir. Bu namaz 27 Haziran Salı 2023 imsak vaktine kadar kılınabilmektedir.