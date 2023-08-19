Aref borsadan neden yasaklandı? Aref borsadan yasaklandı mı, sebebi ne?

Yetenek Sizsiniz yarışmasında ünlenen sihirbaz Aref Ghafouri hakkında son günlerde birçok haber gündeme geliyor ve bu nedenle internet üzerindeki paylaşımlar sonucunda Aref borsadan neden yasaklandı? Araştırılıyor. Peki, Aref borsadan neden yasaklandı? Aref borsadan yasaklandı mı, sebebi ne?