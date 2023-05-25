AREA seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? AREA Araştrma anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?
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Anket araştırmaları seçim gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alırken anket verileri herkesçe yakından takip ediliyor. En çok merak edilen anket firmalarından biri de AREA oldu. Peki, AREA seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? AREA anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?
Seçim yaklaştıkça anket firmalarının paylaştığı anketler ilgi odağı oluyor ve anketler sonuçları analiz ediliyor. Bunun yanında anket firmalarının güvenilir olup olmadığı da araştırılıyor. Peki, AREA seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? AREA anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?
AREA ARAŞTRMA SEÇİM SONUÇLARINI DOĞRU TAHMİN EDİYOR MU?
2019 ANKARA YEREL SEÇİMLERİ
AREA ANKET SONUCU
Özhaseki: %46
Yavaş: %51.8
GERÇEK SONUÇ
Özhaseki: %47.13
Yavaş: %50.93
2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 1. TUR SEÇİMİ
AREA ANKET SONUCU
%49.1 Kemal Kılıçdaroğlu
%46,1 Recep Tayyip Erdoğan
%3,5 Sinan Oğan
%1,3 Muharrem İnce
GERÇEK SONUÇ
Recep Tayyip Erdoğan 49.52,
Kemal Kılıçdaroğlu 44.88
Sinan Oğan 5.17
Muharrem İnce 0.43
Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023