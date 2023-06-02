Ardanuç'ta kano etkinliği düzenlendi

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'in Ardanuç ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Aydın Köyü Ciritdüzü yayla şenliklerinin yapıldığı bölgede bulunan gölü tanıtmak amacıyla Ardanuç Kaymakamlığı'nın organizasyonu ile kano etkinliği düzenlendi. Ardanuç Kaymakamı Mehmet Çelik, "Turizm değeri çok yüksek bir ilçe. Ardanuç'u ve Ardanuç'un değerlerini halkımıza tanıtacağız ve Ardanuç'u hak ettiği değerin de üzerine çıkaracağız" dedi.

Doğu aradenizin Ardahan'a sınırı bulunan Artvin'in Ardanuç ilçesinin yer altı ve yerüstü tarihi yapılarıyla turizme tanıtılması amacıyla Ardanuç Kaymakamlığı tarafından çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Ardanuç'un doğal gölünü tanıtmak için kano sporcuları etkinlik düzenledi.

"ARTVİN'İN KEŞFEDİLMEMİŞ BİR İNCİSİDİR ARDANUÇ"

Ardanuç Kaymakamı Mehmet Çelik şunları söyledi:

"Ardanuç ilçemizin Aydın Köyünün Söğütdüzü yaylası yaylamızda bulunan göletlimizde, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün kanocuları burada etkinlik yapıyorlar. Halkımızda bu etkinliğe ilgi gösterdi sağ olsunlar. Ardanuç ilçemiz doğal güzellikleriyle, doğal yapılarıyla tarihsel yapılarıyla Artvin'in bir incisi gibi, hatta şöyle söyleyelim belki keşfedilmemiş bir incisi olarak düşünebiliriz. Adakale, Cehennem deresi kanyonu, Rabat kilisesi ve Aydın Köyü, Gürleş, Tosunlu keza öyle ve yaylalarıyla mezralarıyla trekking alanlarıyla, tatil köyleriyle, hotelleriyle ve bütün milletimizi ve açıkçası tüm halkımızı Ardanuç'a bekliyoruz. Turizm değeri çok yüksek bir ilçe daha hak ettiği yeri görmüş değil ama elimizden geldiği kadar hem il Kültür Turizm müdürlüğü hem Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Kaymakamlığımız ve Valiliğimiz vasıtasıyla ve onların destekleriyle, Ardanuç'u ve Ardanuç'un değerlerini halkımıza tanıtacağız ve Ardanuç'u hak ettiği değerin de üzerine çıkaracağız."

"YATIRIMCILARDAN BİR RİCAMIZ VAR, DOĞAMIZLA OYNAMASINLAR"

Turizm işletmecisi Kadem Erdem ise şunları söyledi:

"Ardanuç'un gerçekten de tanıtıma ihtiyacı var, çok gezilecek ve görülecek yerleri var keşfedilmemiş. İnsanlar geldikleri zaman mağdur olmaması ve zaman geçirmeleri için bir tatil köyü yaptık. Yatırımcıyız inşallah Ardanuç'la beraber işletmemizi de tanıtma fırsatı bulacağız. Turizm sektörü şu anda dünyada bir numara ki yatırımla da ve getiri anlamda. Şu anda insanlar artık denizden, kumdan yoruldular ve bozulamamış doğayı istiyorlar. Bizim de Artvin olarak, tamamen doğalız ki doğamız bozulmamış ve bizim ilçemiz Ardanuç tamamen doğal ve bakirliği saklayarak bizde tanıtmanın peşindeyiz. Söğütdüzü gölü kanoyu da gördü ve inşallah bundan sonra kanocuların durağı olur."

"ARDANUÇTA GECE ESNAFIN DÜKKANI KİLİTLİ DEĞİL, ARABALARININ CAMLARI AÇIK"

Vatandaş Caner Can şunları söyledi:

"Ankara'dan geldim il kez geldim Artvin'e gezmeye geldim ki daha önce Karadeniz'de Trabzon'a kadar gelmiştim. Artvin'e geldim ve Artvin'i gezme imkanı buldum ve çok beğendim doğrusu özellikle de Ardanuç'u. Ardanuç muhteşem özellikle doğasıyla, güzellikleriyle, yemekleriyle, insanıyla, kültürüyle çok güzel bir ilçe ve Ardanuç'u açıkçası çok sevdim ve beğendim. Ankara'ya döndüğümüzde özellikle Ardanuç'u Ankaralılara önereceğim çünkü insanlar burada bu doğal güzelliklerin farkında değil maalesef ülkemizde.

"ARDANUÇ'UN GÜZEL KÖYÜNÜ KANOYLA TANITALIM DEDİK"

Ardanuç Gençlik Spor İlçe Müdürü Emrah Yılmaz, "Ardanuç'umuzun en güzel köylerinden Aydın köyündeyiz. Söğütdüzü yayla şenliklerinin yapıldığı bölgedeyiz ve biz bu doğayı en güzel nasıl tanıtırız diye düşündük ve spor etkinlikleriyle ve bugün de Yusufeli Gençlik Spor İlçe Müdürümüzün de katılımıyla kano sporcularımızı buraya aldık. Hem spor hem doğa ve turizm" dedi.

Kano sporcusu Özcan Yılmaz ise "Altı yıldır bu sporu yapıyorum, aynı zamanda altı tane Türkiye şampiyonluğum var ve bir tanede uluslararası şampiyonluğum var. Artvin'in Yusufeli ilçesinde bu sporu yapıyorum" diye konuştu.