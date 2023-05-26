Ardahan ve Erzincan'ın yöresel yemekleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı

Ardahan ve Erzincan'ın yöresel yemekleri, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde tanıtıldı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında, Ardahan Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Ardahan-Artvin kara yolundaki Lalezar tesislerinde 'Ardahan Yöresel Ürünler Tanıtım Programı' düzenlendi.

Ardahan ve Erzincan'ın yöresel yemekleri, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde tanıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Ardahan Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Ardahan-Artvin kara yolundaki Lalezar tesislerinde "Ardahan Yöresel Ürünler Tanıtım Programı" düzenlendi.

Etkinlikte, kente özgü evelik çorbası, kete, pişi, kaşar ve tulum peyniri ve balın yanı sıra yöresel yemeklerin tanıtımı yapıldı.

Vali Hüseyin Öner, buradaki konuşmasında, Türk mutfağının önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Haftanın dolu dolu geçtiğini belirten Öner, şöyle konuştu:

"Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz etkinliği her yıl icra etmeye çalışacağız. Mutfak kültürümüzü tanıtmaya ve yaşatmaya yönelik etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Haftanın bu son gününde düzenlediğimiz etkinliklerimizde çeşitli ürünlerimiz yer aldı. Buradaki etkinlik, doğayla iç içi yapıldı. Çok güzel oldu. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bu tür etkinlikler, yöresel lezzetlerimizin ve mutfak kültürümüzün yaşatılması ve tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması için çok önemli."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede de etkinliklere ilgi olduğunu belirterek, hafta boyunca yöresel ürünlerin tanıtımının yapıldığını anlattı.

Erzincan

Erzincan'da da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen programda, yöreye özgü yemekler tanıtıldı.

Ordu Caddesi Saat Kulesi önünde açık havada düzenlenen programa, Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent katıldı.

Şehre özgü 10 çeşit lezzetin tanıtıldığı program sonrası vatandaşlara 5 bin porsiyon yemek dağıtıldı.