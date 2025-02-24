Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Ardahan ilinde ise okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Meteoroloji, birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Ülkemizin genelinde kar yağışlı hava hakim. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde etkili yağışlar var. Peki, Ardahan okullar tatil mi SON DAKİKA? 25 Şubat Salı Ardahan okul yok mu (Ardahan Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

25 ŞUBAT SALI HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

ARTVİN

Artvin'de 25 Şubat Salı günü eğitime 1 gün ara verildi.

RİZE

Rize'de 25 Şubat Salı günü eğitime 1 gün ara verildi.

GİRESUN

Giresun'da25 Şubat Salı günü eğitime 1 gün ara verildi.

VAN

Van'da 25 Şubat Salı günü eğitime 1 gün ara verildi.

TRABZON

Trabzon'da 25 Şubat Salı günü eğitime 1 gün ara verildi.

SAMSUN

Samsun'da 25 Şubat Salı günü eğitime 1 gün ara verildi.

SİNOP

Sinop'ta 25 Şubat Salı günü eğitime 1 gün ara verildi.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta 25 Şubat Salı günü eğitime 1 gün ara verildi.

ARDAHAN OKULLAR TATİL Mİ?

Ardahan Valiliği henüz 25 Şubat Salı günü ile ilgili tatil duyurusu yapmadı.



Ardahan HAVA DURUMU



METEOROLOJİ UYARDI

Doğu Karadeniz'de Yoğun Kar Yağışlarına Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısından başlamak üzere Doğu Karadeniz'de görülecek kar sağanaklarının, Giresun'un doğusu ile Trabzon'un batısında kuvvetli (10-20 cm), Rize ile Artvin'in kuzeyinde yoğun (20-50 cm) olması bekleniyor. Yarın (Pazar) gece saatlerinde Giresun ve Trabzon'da etkisini kaybetmesi, doğusunda ise Salı (25.02.2025) gününe kadar etkili olacak olan kar yağışlarına bağlı buzlanma ve don olayı, tipi, çığ riski, yıldırım ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Denizlerimizde (Doğu Karadeniz, Batı Akdeniz (Antalya Körfez)) Fırtına Bekleniyor!

Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın(Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 6 ila 8, Pazar günü sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar yer yer 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 25.02.2025(Salı) günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Batı Akdeniz'de (Antalya Körfez) rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 24.02.2025(Pazartesi) günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.