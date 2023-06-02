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Ardahan milletvekilleri kimler? 28. Dönem Ardahan AK Parti ve CHP milletvekil listesi! Ardahan milletvekili seçim sonuçları!

Ardahan milletvekilleri kimler? 28. Dönem Ardahan AK Parti ve CHP milletvekil listesi! Ardahan milletvekili seçim sonuçları!

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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Ardahan milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ardahan milletvekilleri kimler? Ardahan seçim sonuçları nedir? İşte detaylar...

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ARDAHAN MİLLETVEKİiL LİSTESİ! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından Ardahan milletvekili listesi araştırılıyor. Hangi partiden kaç tane milletvekili çıktı merak konusu oldu. Peki, Ardahan milletvekilleri kim? AK Parti ve CHP Ardahan milletvekilleri kimler? Detaylar haberimizde...

ARDAHAN MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK Parti Milletvekilleri:

Kaan Koç

CHP Milletvekilleri:

Özgür Erdem İncesu

Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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