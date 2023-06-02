Ardahan milletvekilleri kimler? 28. Dönem Ardahan AK Parti ve CHP milletvekil listesi! Ardahan milletvekili seçim sonuçları!

ARDAHAN MİLLETVEKİiL LİSTESİ! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından Ardahan milletvekili listesi araştırılıyor. Hangi partiden kaç tane milletvekili çıktı merak konusu oldu. Peki, Ardahan milletvekilleri kim? AK Parti ve CHP Ardahan milletvekilleri kimler? Detaylar haberimizde...

ARDAHAN MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK Parti Milletvekilleri:

Kaan Koç

CHP Milletvekilleri:

Özgür Erdem İncesu