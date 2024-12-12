Meteoroloji'den ülke genelinde bazı iller için yoğun kar yağışı uyarısı verdi. Yağışların özellikle Perşembe akşam saatlerinden itibaren etkili olacağı söylendi. Ardahan, Gümüşhane, Bayburt okullar tatil mi 13 Aralık Cuma?

ARDAHAN, GÜMÜŞHANE, BAYBURT OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kayseri, Sivas ve Çankırı'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz ile Ordu, Hatay, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Henüz resmi kurumlardan eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin tatil açıklaması gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YOĞUN KAR YAĞIŞI VE SAĞANAK GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar hızla düşüyor. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Özellikle batı kesimlerde sıcaklıklar 3 ila 5 derece düşerken, 13 Aralık Cuma günü bazı bölgelerde hava sıcaklığının 10 derecenin altına inmesi bekleniyor.

Bu kapsamda Meteoroloji, 17 il için 'sarı kodlu' uyarı verdi. Bu iller şunlardır:

·Artvin

·Giresun

·Ordu

·Sinop

·Zonguldak

·Karabük

·Bolu

·Kastamonu

·Rize

·Trabzon

·Bartın

·Düzce