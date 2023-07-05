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Ardahan'daki içi su dolu menderesler doğaya renk katıyor

Ardahan'daki içi su dolu menderesler doğaya renk katıyor

Turizm Haberleri

Ardahan'daki içi su dolu menderesler, yağışlarla yeşile bürünen yapısıyla doğaya renk katıyor. Yaylaları, geniş meraları, gölleri, akarsuları ve ovaları ile dikkati çeken Ardahan'da mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısı ahenk oluşturuyor. Özellikle ağır kış şartlarıyla öne çıkan kentin yüksek kesimleri, canlanan bitki örtüsüyle yeşil ve sarı tonlara büründü. İlkbaharda karların geç erimesi, yaz ayında da yağışların sürekli devam etmesiyle su yataklarını dolduran ve debisi artan menderesler, dron ile görüntülendi. Köylülerin, geniş otlakları nedeniyle yaylaya çıkardığı hayvanlar da mendereslere renk kattı.

Ardahan'daki içi su dolu menderesler, yağışlarla yeşile bürünen yapısıyla doğaya renk katıyor.

Yaylaları, geniş meraları, gölleri, akarsuları ve ovaları ile dikkati çeken Ardahan'da mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısı ahenk oluşturuyor.

Özellikle ağır kış şartlarıyla öne çıkan kentin yüksek kesimleri, canlanan bitki örtüsüyle yeşil ve sarı tonlara büründü.

İlkbaharda karların geç erimesi, yaz ayında da yağışların sürekli devam etmesiyle su yataklarını dolduran ve debisi artan menderesler, dron ile görüntülendi.

Köylülerin, geniş otlakları nedeniyle yaylaya çıkardığı hayvanlar da mendereslere renk kattı.

Kaynak: AA / Ömer Tarsuslu - Turizm

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