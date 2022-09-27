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Ardahan'da yeni deprem mi oldu? 27 Eylül Salı Ardahan Göle'de tekrardan deprem mi oldu, kaç şiddetinde, depremin merkez üssü neresi?

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Ardahan'da yeni deprem mi oldu? 27 Eylül Salı Ardahan Göle'de tekrardan deprem mi oldu, kaç şiddetinde, depremin merkez üssü neresi?

Ardahan'daki bugünkü depremin ardından yeni bir deprem daha meydana geldi. AFAD ve Kandilli verilerine göre Ardahan'da depremin kaç büyüklüğünde olduğu merak ediliyor. Peki, Ardahan'da yeni deprem mi oldu? 27 Eylül Salı Ardahan Göle'de tekrardan deprem mi oldu, kaç şiddetinde, depremin merkez üssü neresi? İşte son dakika deprem haberleri...

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Ardahan'da nerede deprem oldu? Ardahan'da yeni deprem nerede oldu? Ardahan depremi merkez üssü neresi? Ardahan'da tekrar deprem oldu mu? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Kandilli ve AFAD deprem listesi! Ardahan'da deprem mi oldu? Bugün Ardahan'da deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

ARDAHAN'DA YENİDEN DEPREM Mİ OLDU? (27 EYLÜL SALI 2022)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün 27 Eylül Salı Ardahan'da saat 17:08'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ayrıca Ardahan'da saat 19:16'da Göle ilçesinde 4.2 büyüklüğünde 2. bir deprem daha meydana geldi.

Ardahan'da yeni deprem mi oldu? 27 Eylül Salı Ardahan Göle'de tekrardan deprem mi oldu, kaç şiddetinde, depremin merkez üssü neresi?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Deprem 3. Sayfa Gündem Haberler Son Dakika

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