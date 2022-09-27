Ardahan'daki bugünkü depremin ardından yeni bir deprem daha meydana geldi. AFAD ve Kandilli verilerine göre Ardahan'da depremin kaç büyüklüğünde olduğu merak ediliyor. Peki, Ardahan'da yeni deprem mi oldu? 27 Eylül Salı Ardahan Göle'de tekrardan deprem mi oldu, kaç şiddetinde, depremin merkez üssü neresi? İşte son dakika deprem haberleri...

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ARDAHAN'DA YENİDEN DEPREM Mİ OLDU? (27 EYLÜL SALI 2022)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün 27 Eylül Salı Ardahan'da saat 17:08'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ayrıca Ardahan'da saat 19:16'da Göle ilçesinde 4.2 büyüklüğünde 2. bir deprem daha meydana geldi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!