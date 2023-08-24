Ardahan'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ardahan'da meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, K.K. yönetimindeki bir otomobilin başka bir otomobille çarpışması sonucu meydana geldi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.