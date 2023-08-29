Ardahan'da otomobil devrildi, 6 kişi yaralandı
Ardahan-Göle kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil devrildi ve 6 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ardahan'da otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 41 EK 806 plakalı otomobil, Ardahan- Göle kara yolunun Güzçimeni köyü mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ve araçtaki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil