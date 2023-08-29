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Ardahan'da otomobil devrildi, 6 kişi yaralandı

Otomobil Haberleri

Ardahan-Göle kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil devrildi ve 6 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ardahan'da otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 41 EK 806 plakalı otomobil, Ardahan- Göle kara yolunun Güzçimeni köyü mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ve araçtaki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Otomobil

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