Ardahan'da otomobil devrildi, 6 kişi yaralandı

Ardahan-Göle kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil devrildi ve 6 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.