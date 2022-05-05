ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da Mayıs ayında kar sürprizi... Şehir merkezi beyaza büründü

ARDAHAN - Ardahan'da Mayıs ayında etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Ardahan kent merkezi Mayıs ayında yeniden beyaza büründü. Ardahan'da gün boyunca etkili olan yağmur öğlen saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Batı bölgelerde bahar havası yaşanırken, doğuda ise Mayıs ayına rağmen etkili olan kar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Ardahan'da öğlen saatlerinde lapa lapa yağan karı gören vatandaşlar, büyük şaşkınlık yaşadı.