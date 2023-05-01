Ardahan'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

ARDAHAN - Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Ardahan'da sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar etkili olmaya başladı.

Ardahan merkez ve Hanak ilçesinde saatteki hızı 45 kilometreye ulaşan rüzgarda birçok noktada çatılar uçtu. Merkez Halil Efendi Mahallesi'nde Rüzgar, Salih Topçu'ya ait samanlığın çatısını yerinden söktü. Topçu'ya ait samanlık çatısının kuvvetli rüzgar nedeniyle tamamen uçarken kimsenin zarar görmemesi teselli oldu.

Hanak ilçesinde de etkili olan kuvvetli rüzgar bazı binaların çatılarına hasar verdi.