Ardahan'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
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Ardahan'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Ardahan'da sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar etkili olmaya başladı.
Ardahan'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
ARDAHAN - Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Ardahan'da sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar etkili olmaya başladı.
Ardahan merkez ve Hanak ilçesinde saatteki hızı 45 kilometreye ulaşan rüzgarda birçok noktada çatılar uçtu. Merkez Halil Efendi Mahallesi'nde Rüzgar, Salih Topçu'ya ait samanlığın çatısını yerinden söktü. Topçu'ya ait samanlık çatısının kuvvetli rüzgar nedeniyle tamamen uçarken kimsenin zarar görmemesi teselli oldu.
Hanak ilçesinde de etkili olan kuvvetli rüzgar bazı binaların çatılarına hasar verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Genel