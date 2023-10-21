Ardahan'da Kereste Fabrikasında Yangın: Bir Otomobil Küle Döndü

Ardahan'ın Göle ilçesinde bulunan bir kereste fabrikasında çıkan yangın sonucunda fabrikanın bir bölümü kullanılamaz hale gelirken, fabrika önündeki bir otomobil ise küle döndü. Yangın itfaiye ekiplerince 2 saatlik bir çalışmanın ardından söndürüldü.

Ardahan'ın Göle ilçesinde bir kereste fabrikasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, fabrika önündeki bir otomobil küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Göle ilçesi Selibey Mahallesi'nde Osman Tosunoğlu'na ait kereste fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında fabrikanın bir bölümü kullanılamaz hale gelirken depo önünde bulunan bir otomobil küle döndü. Yangın itfaiye ekiplerince 2 saatlik bir çalışmanın ardından söndürüldü. - ARDAHAN