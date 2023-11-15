Ardahan'da merada hayvanları otlatan bir çoban karşısına çıktığını ileri sürdüğü filin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fil fotoğrafı kısa sürede yayılırken, jandarma ekipleri bölgeye giderek fili aramaya başladı. Peki, Ardahan'da fil bulundu mu? Ardahan'da fil mi var?

Ardahan'da fil bulundu mu? Ardahan'da fil mi var?

Ardahan'da bir çoban, merada hayvanları otlatırken fil gördüğünü iddia ederek fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafın yayılması üzerine Ardahan Jandarma Komutanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı. Çobanın gösterdiği bölgede filin bulunması için arama başlatılırken, hava kararması nedeniyle çalışmalar el feneri ve flaşörlerle sürdürüldü. Ardahan'da fil bulundu mu? Ardahan'da fil mi var?

ARDAHAN'DA FİL BULUNDU MU?

Çamlıçatak köyü kırsalında hayvan otlatan çoban, arazide fil gördüğünü iddia ederek, çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafın hızla yayılması üzerine Ardahan Jandarma Komutanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı.

İlk etapta çobanı bulan jandarma ekipleri fotoğrafın çekildiği bölgeye gitti. Çobanın gösterdiği bölgede olduğu ileri sürülen filin bulunması için çalışma başlatıldı. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmaları el feneri ve flaşörlerle sürdürüldü.

ARDAHAN VALİSİ: ARDAHAN'DA FİL YOK

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, bazı sosyal medya hesapları ile haber sitelerinde yer alan " Ardahan'da fil görüldü" iddiasının asılsız olduğunu bildirdi. Vali Çiçek, sosyal medya platformu "X" hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ardahan ilimizde fil görüldüğü iddiası tamamen uydurmadır. Kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadesini kullandı.

Ardahan Valiligi yapılan açıklamada, yapılan incelemeler ve araştırmalar sonucunda fotoğrafının gerçek dışı olduğunun anlaşıldığı belirtildi.