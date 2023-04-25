Ardahan'da deprem mi oldu? 25 Nisan Salı 2023 Ardahan-Gürcistan kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün Türkiye-Gürcistan sınırında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Ardahan'da deprem mi oldu? 25 Nisan Ardahan'da kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi? İşte detaylar...

6 Şubat 2023 Pazartesi günü ülkemizin birçok ilinde deprem meydana geldi. Bugün 25 Nisan Salı günü de artçılar olmaya devam ediyor. Depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem oldu merak ediliyor. Ardahan'dadeprem mi oldu? 25 Nisan Ardahan'dakaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

BUGÜN DEPREM OLDU MU? (25 NİSAN 2023 SALI)

Bugün 25 Nisan Ardahan'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ARDAHAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre 25 Nisan Salı 2023 bugün saat 10:08 'de Türkiye-Gürcistan sınırında Ardahan'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem civar bölgelerden de hissedildi.

DEPREM Mİ OLDU?

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