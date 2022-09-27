SON DAKİKA! AFAD ve Kandilli verilerine göre Ardahan'da depremin kaç büyüklüğünde olduğu merak ediliyor. Peki, Ardahan'da deprem kaç büyüklüğünde? Ardahan'da ölü veya yaralı var mı? Ardahan'da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD deprem listesi! Ardahan'da deprem mi oldu? Bugün Ardahan'da deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

Peki, Ardahan'da deprem kaç büyüklüğünde? Ardahan'da ölü veya yaralı var mı? Ardahan'da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD deprem listesi! Ardahan'da deprem mi oldu? Bugün Ardahan'da deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri! İşte detaylar haberimizde...

ARDAHAN'DA DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE KANDİLLİ?

Kandilli Rasathanesi'ne göre Ardahan'da saat 17:08'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

AFAD ARDAHAN KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

AFAD'a göre Ardahan'da saat 17:08'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberler i ile vatandaşlara güncel deprem haberler i vermeye devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.