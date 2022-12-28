Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir kaç habere konu oldu? Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,170 haber kaynağında 2,221,794 adet haber yapılan Faruk Demir, toplamda 3,172,579,182 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Faruk Demir kimdir? İşte, Faruk Demir hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Faruk Demir, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Faruk Demir hakkında 9,170 haber kaynağında 2,221,794 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3,172,579,182 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Faruk Demir hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

FARUK DEMİR KİMDİR?

Faruk Demir (d. 1963, Hanak, Ardahan, Türkiye), Türk sanatçı, siyasetçi ve Ardahan belediye başkanı. İlk ve orta öğrenimini Ardahan Hanak'ta tamamladı. 1982 yılında İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Şan bölümüne girdi ve mezun oldu.

1987 yılında TRT'nin açmış olduğu yetişmiş ses sanatçısı sınavında başarılı olarak Türk Halk Müziği ses sanatçısı unvanıyla TRT'de çalışmaya başladı. Bu görevi 1999 yılına kadar aralıksız sürdürdü. Bu zaman dilimi içerisinde TRT televizyonlarında Kuşaktan Kuşağa, Yüreğimizin Dili Türkülerimiz, Türküye Merhaba gibi çeşitli Türk Halk Müziği programlarında sunuculuk ve danışmanlık yaptı. Aynı yıllarda, kendi bestelerinin de yer aldığı Güneşim Ol ve Ardahan'ın Yollarında isimli iki albüm çıkardı.

1999 yılında DSP'den milletvekili adayı oldu ve 21. dönem Ardahan Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Parlamentoda İnsan Hakları Komisyonu üyeliği TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı ve Türkiye-Singapur Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlıkları yaptı.

Sanatçı, Başkent Üniversitesi televizyonu Kanal B'nin müzik direktörlüğünü ve aynı kanalda Pazar günleri 21.00 - 23.00 arası yayınlanan Yurdun Sesi programının yayın ve sunuculuğunu yapmıştır.

MESAM (Türkiye Musiki Eserleri Sahipleri Meslek Birliği) Yönetim Kurulu Başkanı olan Faruk Demir, aynı zamanda Ardahan İli Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Söz yazarlığı ve beste çalışmalarının yanı sıra Anadolu'nun çeşitli yörelerinden derlediği geleneksel türküleri kültürümüze kazandırmaya devam ettirmektedir. Sözleri Aşık Mahzuni Şerif'e ait olan M. Kemal Atatürk'e yazılan "sarı saçlım mavi gözlüm" adında türküyü tekrar hayat kazandırmıştır.

2013 yılında CHP Çankaya belediye başkan aday adayı, 2015 yılında CHP Ardahan Milletvekili aday adayı olmuştur.

2019 yerel seçimleri'nde CHP'den Ardahan belediye başkanı seçildi.