Ardahan, Artvin, Aydın sahur saati kaçta? 14 Nisan Ardahan, Artvin, Aydın için sahur vakti ne zaman? Ardahan, Artvin, Aydın imsak saati!
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Ardahan, Artvin, Aydın sahur vakti ne zaman? Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruçlar tutulmaya başlandı. Peki, Ardahan, Artvin, Aydın sahur vakti ne zaman, saat kaçta? Ardahan, Artvin, Aydın imsak saati kaç? soruları ile merak ediliyor. Oruçların niyet edildiği sahur vakti sonrası Ardahan, Artvin, Aydın sabah ezanı saat kaçta okunuyor? Ardahan, Artvin, Aydın imsak saati ve sabah ezanı saati ile ilgili bilgiler...
Ardahan, Artvin, Aydın sahur vakti! Ardahan, Artvin, Aydın sahur vakti ne zaman? Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruçlar tutulmaya başlandı. Peki, Ardahan, Artvin, Aydın sahur vakti ne zaman, saat kaçta? Ardahan, Artvin, Aydın imsak saati kaç? soruları ile merak ediliyor. Oruçların niyet edildiği sahur vakti sonrası Ardahan, Artvin, Aydın sabah ezanı saat kaçta okunuyor? Ardahan, Artvin, Aydın imsak saati ve sabah ezanı saati ile ilgili bilgiler haberimizde...
ARDAHAN, ARTVİN, AYDIN SAHUR VAKTİ
Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayı takvimine göre sahur vakitleri şu şekildedir:
- Ardahan için imsak saati: 03:54
- Artvin için imsak saati:03:58
- Aydın için imsak saati:05:03
AYDIN İmsakiye
|Hicri Tarih
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1 Ramazan 1444
|23 Mart 2023 Perşembe
|05:40
|07:02
|13:20
|16:47
|19:29
|20:45
|2 Ramazan 1444
|24 Mart 2023 Cuma
|05:39
|07:00
|13:20
|16:48
|19:30
|20:46
|3 Ramazan 1444
|25 Mart 2023 Cumartesi
|05:37
|06:59
|13:20
|16:48
|19:31
|20:47
|4 Ramazan 1444
|26 Mart 2023 Pazar
|05:35
|06:57
|13:20
|16:49
|19:32
|20:48
|5 Ramazan 1444
|27 Mart 2023 Pazartesi
|05:34
|06:55
|13:19
|16:49
|19:33
|20:49
|6 Ramazan 1444
|28 Mart 2023 Salı
|05:32
|06:54
|13:19
|16:49
|19:34
|20:50
|7 Ramazan 1444
|29 Mart 2023 Çarşamba
|05:30
|06:52
|13:19
|16:50
|19:35
|20:52
|8 Ramazan 1444
|30 Mart 2023 Perşembe
|05:29
|06:51
|13:18
|16:50
|19:36
|20:53
|9 Ramazan 1444
|31 Mart 2023 Cuma
|05:27
|06:49
|13:18
|16:50
|19:37
|20:54
|10 Ramazan 1444
|01 Nisan 2023 Cumartesi
|05:25
|06:48
|13:18
|16:51
|19:38
|20:55
|11 Ramazan 1444
|02 Nisan 2023 Pazar
|05:24
|06:46
|13:17
|16:51
|19:39
|20:56
|12 Ramazan 1444
|03 Nisan 2023 Pazartesi
|05:22
|06:45
|13:17
|16:51
|19:39
|20:57
|13 Ramazan 1444
|04 Nisan 2023 Salı
|05:20
|06:43
|13:17
|16:51
|19:40
|20:58
|14 Ramazan 1444
|05 Nisan 2023 Çarşamba
|05:18
|06:42
|13:17
|16:52
|19:41
|20:59
|15 Ramazan 1444
|06 Nisan 2023 Perşembe
|05:17
|06:40
|13:16
|16:52
|19:42
|21:00
|16 Ramazan 1444
|07 Nisan 2023 Cuma
|05:15
|06:39
|13:16
|16:52
|19:43
|21:01
|17 Ramazan 1444
|08 Nisan 2023 Cumartesi
|05:13
|06:37
|13:16
|16:53
|19:44
|21:03
|18 Ramazan 1444
|09 Nisan 2023 Pazar
|05:12
|06:36
|13:15
|16:53
|19:45
|21:04
|19 Ramazan 1444
|10 Nisan 2023 Pazartesi
|05:10
|06:35
|13:15
|16:53
|19:46
|21:05
|20 Ramazan 1444
|11 Nisan 2023 Salı
|05:08
|06:33
|13:15
|16:53
|19:47
|21:06
|21 Ramazan 1444
|12 Nisan 2023 Çarşamba
|05:06
|06:32
|13:15
|16:54
|19:48
|21:07
|22 Ramazan 1444
|13 Nisan 2023 Perşembe
|05:05
|06:30
|13:14
|16:54
|19:49
|21:08
|23 Ramazan 1444
|14 Nisan 2023 Cuma
|05:03
|06:29
|13:14
|16:54
|19:50
|21:10
|24 Ramazan 1444
|15 Nisan 2023 Cumartesi
|05:01
|06:27
|13:14
|16:54
|19:50
|21:11
|25 Ramazan 1444
|16 Nisan 2023 Pazar
|05:00
|06:26
|13:14
|16:54
|19:51
|21:12
|26 Ramazan 1444
|17 Nisan 2023 Pazartesi
|04:58
|06:25
|13:13
|16:55
|19:52
|21:13
|Kadir Gecesi
|27 Ramazan 1444
|18 Nisan 2023 Salı
|04:56
|06:23
|13:13
|16:55
|19:53
|21:14
|28 Ramazan 1444
|19 Nisan 2023 Çarşamba
|04:54
|06:22
|13:13
|16:55
|19:54
|21:16
|29 Ramazan 1444
|20 Nisan 2023 Perşembe
|04:53
|06:20
|13:13
|16:55
|19:55
|21:17
21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramının 1.Günüdür
Bayram Namazı :06:56