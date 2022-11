Arda Türkmen'in bebeği adı ne merak ediliyor. Arda Türkmen'in bebeği adı ne ve Melodi Erbirliler bebeğinin adı ne soruları gündeme geliyor. Arda Türkmen'in bebeği adı ne merak ediliyor. Arda Türkmen'in bebeği adı ne? Arda Türkmen'in bebeği adı ne? Detaylar haberimizdedir…

ARDA TÜRKMEN'İN BEBEĞİ ADI NE?

Geçtiğimiz sene nikah masasına oturan ünlü şef Arda Türkmen ve fenomen Melodi Elbirliler çiftinin ilk bebekleri dünyaya geldi. Sosyal medya hesabından kızının ayağını paylaşan Türkmen, "Ada Siena Türkmen ailemize hoş geldin. Yolun, bahtın, şansın hep açık olsun" ifadelerini kullandı.

Instagram'da 2,1 milyon takipçisi bulunan 47 yaşındaki Arda Türkmen, dün akşam bir paylaşım yaparak baba olduğunun müjdesini verdi. Kızının ayağını paylaşan Türkmen, "Biz bugün 3 olduk… kızımız Ada Siena Türkmen, ailemize hoş geldin… yolun, bahtın, şansın hep açık olsun… Allah herkesin de gönlüne göre versin… bugün en mutlu günümüz… güzel dilekleri için herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkmen'in paylaşımına Dolunay Soysert, Pınar Altuğ Atacan, Işın Karaca, Bengü, Deniz Baysal ve Nilgün Belgün gibi birçok ünlü isimden tebrik yorumu yağdı.