Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu ana paydaşlığında deprem felaketi sonrası Omuz Omuza yardım kampanyası ile ekranlara geldi. Peki, Arda Turan Omuz Omuza ne kadar bağış yaptı? Arda Turan kaç TL bağış yaptı? İşte detaylar...

TFF ve Kulüpler Birliği önderliğinde futbolun en önemli figürleri "Omuz Omuza Türkiye" bağış kampanyasında bir araya geldi. "Ülkemiz, dünyanın en büyük doğal afetlerinden birini yaşıyor. Şimdi sıra sende, kaybedecek hiç vakit yok." sloganıyla başlatılan kampanyaya katılmak isteyenler, "omuzomuza.org" web sitesinden kredi kartı bilgileriyle yardımda bulunabilecek. Arda Turan'ın ne kadar bağış yaptığı araştırılıyor. Peki, Arda Turan Omuz Omuza ne kadar bağış yaptı? Arda Turan kaç TL bağış yaptı? Detaylar haberimizde...

SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ YAYINLANACAK!

Omuz Omuz programının canlı yayına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'de önümüzdeki iki hafta maçların şifresiz olarak yayınlanacağını açıkladı. Bakan Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "beIN Group'la yaptığımız görüşmeler neticesinde ligin iki haftasında yer alacak müsabakalar şifresiz ve herkese açık olması kararı alındı. Bu anlamda şükranlarımı iletmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

OMUZ OMUZA KAMPANYASINDA NE KADAR BAĞIŞ TOPLANDI?

"Omuz Omuza" dayanışma ve yardımlaşma kampanyası, 15 Haziran'a kadar devam edecek.

Havale ve EFT yoluyla bağış yapmak isteyenler için hesap bilgileri ise şöyle:

Denizbank

TL Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu BaşkanlığIığı İban :TR73 0013 4000 0600 1423 8001 04

USD Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR19 0013 4000 0600 1423 8001 06 Swift Kod: DENITRIS

EURO Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR46 0013 4000 0600 1423 8001 05 Swift Kod: DENITRIS

Ziraat Bankası

TL Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığ İban : TR51 0001 0022 4701 8345 0650 63

USD Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR24 0001 0022 4701 8345 0650 64 Swift Kod: TCZBTR2A

EURO Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR94 0001 0022 4701 8345 0650 65 Swift Kod: TCZBTR2A

Halkbank

TL Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR93 0001 2001 6900 0016 1000 26

USD Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR31 0001 2001 6900 0058 1003 96 Swift Kod: TRHBTR2A

EURO Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR04 0001 2001 6900 0058 1003 97 Swift Kod: TRHBTR2A

VakıfBank

TL Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR89 0001 5001 5800 7319 7201 90

USD Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR94 0001 5001 5804 8022 3599 68 Swift Kod: TVBATR2A

EURO Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR88 0001 5001 5804 8022 3599 79 Swift Kod: TVBATR2A