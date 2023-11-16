Eyüpspor Teknik direktörü Arda Turan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun akreditasyon kartı talimatlarına rağmen, kartını görünür şekilde takmadığı için 5 kez PFDK'ye sevk edildi. Peki, Arda Turan neden ceza aldı?

Arda Turan neden ceza aldı? Eyüpspor Teknik direktörü Arda Turan ceza mı aldı, neden?

Arda Turan neden ceza aldı? Sorusu, gündeme gelen olaylar nedeniyle merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyordu. 1'inci Lig'in ilk haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne konuk olunan karşılaşmada, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmayan Arda Turan, talimatlara aykırılık nedeniyle ilk ihtarını, yazılı olarak aldı. Peki, Arda Turan neden ceza aldı?

ARDA TURAN NEDEN CEZA ALDI?

Eyüp spor Teknik direktörü Arda Turan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun akreditasyon kartı talimatlarına rağmen, kartını görünür şekilde takmadığı için 5 kez PFDK'ye sevk edildi. Arda Turan bu sevklerinde 1'inde ikaz alırken, diğer 4 sevkinde toplamda 107 bin 250 TL para cezasına çarptırıldı. Genç çalıştırıcı, sadece akreditasyon talimatlarına aykırı davranmaktan bu miktarda ceza yiyen ilk isim oldu.

Arda Turan, ilk cezasını ise 6'ncı haftada oynanan Ümraniye spor maçının ardından aldı. Akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna takmayan genç teknik adam, ikinci kural ihlalinin ardından 19 bin 500 TL para cezası ile cezalandırıldı. Arda Turan, bir hafta sonra oynadıkları Sakarya spor mücadelesinin ardından da yine aynı sebeple ceza aldı. Deplasmanda oynanan Sakarya spor mücadelesinde akreditasyon kartını görünür şekilde takmayan Arda Turan, yine 19 bin 500 TL para cezasıyla karşı karşıya kaldı.