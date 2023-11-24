Ünlü futbolcu Arda Turan ne kadar dolandırıldı ve Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan ne dedi soruları gündeme geliyor. İstanbul'da bir bankanın müdürü Seçil Erzan ve beraberindeki 6 sanık aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera gibi isimleri dolandırmak suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Peki, Arda Turan ne kadar dolandırıldı? Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan ne dedi?

Geçtiğimiz gün görülmeye başlanan futbolda dolandırıcılık davasında milyon dolarları kaptırdığı için mağdur tarafta olan Arda Turan'ın mahkemeye sunduğu konuşma kayıtları büyük ses getirdi. Arda Turan ne kadar dolandırıldı? Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan ne dedi? sorularına yanıt aranıyor. Arda Turan'ın mahkemeye delil olarak sunduğu banka müdürüyle olan konuşma kaydı merak ediliyor. Arda Turan ne kadar dolandırıldı? Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan ne dedi? Detaylar haberimizdedir…

ARDA TURAN NE KADAR DOLANDIRILDI?

İstanbul'da bir bankanın müdürü Seçil Erzan ve beraberindeki 6 sanık aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera gibi isimleri dolandırmak suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. 7.5 milyon dolarını kaptıran Arda Turan'ın mahkemeye delil olarak sunduğu banka müdürüyle olan konuşma kaydında, "Seçil ben ne yapacağım? Karıma şimdi ne diyeceğim?" dediği görülmüştü. Turan'ın eşi Aslıhan Doğan sessizliğini bozarken, "Konu yargıda, benim konuşmam hiç doğru olmaz. Bana bunları sormayın olur mu?" dedi.

Geçtiğimiz gün görülmeye başlanan futbolda dolandırıcılık davasında 7.5 milyon dolarını kaptırdığı için mağdur tarafta olan Arda Turan'ın mahkemeye sunduğu konuşma kayıtları büyük ses getirdi. Kendisini dolandırdığını iddia ettiği banka müdürü Seçil Erzan ile konuşmasında Turan'ın, "Seçil ben ne yapacağım? Karıma şimdi ne diyeceğim?" dediği görülürken, genç teknik direktörün eşi Aslıhan Doğan Turan sessizliğini bozdu.

"ARDA GEREKLİ AÇIKLAMAYI YAPTI"

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre Doğan, "Lütfen, ben o konulara hiç girmeyeyim. Zaten Arda gerekli açıklamayı yaptı. Benden de birkaç yer röportaj istedi ancak geri çevirdim." dedi.

ARDA TURAN'IN EŞİ ASLIHAN DOĞAN TURAN NE DEDİ?

Aslıhan Doğan Turan, "Konu yargıda, benim konuşmam hiç doğru olmaz. Bana bunları sormayın olur mu? Şu an bir yere yetişmeye çalışıyorum, çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.