Ünlü futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın 2 aylık hamile olduğu ve bebeğini kaybettiği öne sürülüyor. İddialara göre, ünlü çift bu üzücü haberi rutin doktor kontrolünde aldı. Peki, Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan bebeğini kaybetti mi? Arda Turan'ın bebeği yaşıyor mu? İşte detaylar…

Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan, her zaman kalabalık bir aile olmanın önemini vurgulayarak bu mutlu yolda ilerlerken, iddialara göre bebeğini kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyor. Ünlü futbolcu ve eşi, bu acı haberi doktor kontrolünde öğrendi. Konu hakkında Turan çiftinden henüz açıklama gelmezken vatandaşlar Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan bebeğini kaybetti mi? Arda Turan'ın bebeği yaşıyor mu? Sorularını gündeme getirdi. İşte detaylar…

ARDA TURAN'IN EŞİ ASLIHAN DOĞAN TURAN BEBEĞİNİ KAYBETTİ Mİ?

Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan, Mart 2018'de dünya evine girmişti. Çift, oğulları Hamza Arda'yı 2018'de ve Asil Aslan'ı 30 Haziran 2020'de kucaklarına almıştı. Aslıhan Turan, daha önce yaptığı açıklamalarda, kalabalık bir aileye sahip olma isteğini ve 4 çocuğa sahip olmayı hayal ettiğini belirtmişti. Kendisinin içinde kız çocuğu olma arzusu da bulunuyordu.

Ancak iddialara göre, Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti üçüncü kez anne baba olma umutlarını kaybetti. İddiaya göre, 2 aylık hamile olan Aslıhan Turan, rutin doktor kontrolü esnasında bebeğini kaybettiğini öğrendi. Konu hakkında Turan çiftinden henüz açıklama gelmezken konunun belirsizliği ve Aslıhan Doğan Turan'ın sağlık durumu merak konusu oldu.

ARDA TURAN'IN BEBEĞİ YAŞIYOR MU?

Aslıhan Doğan, daha önce yaptığı açıklamada, "Kısmet olursa ikimizin de istediği bir şey… Arayı açmadan üçüncü çocuğu doğurmak isterim. İki oğlum var ve üçüncüsü kız olursa çok mutlu olurum. Kızım olursa adının Farah Aslıhan olmasını istiyorum." ifadelerini kullanmıştı. Yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle ise bu hayalini rafa kaldıran genç ismin, kısa süre önce hamile olduğu öne sürüldü. Çift büyük bir sevinç yaşarken, bugün ise yeni bir iddia ortaya atıldı. 2.Sayfa'nın aktarımına göre; Turan çiftinin üçüncü kez anne baba olma hayali yarım kaldı.