İbrahim Üzülmez ile yolların ayrılmasından sonra göreve gelen Zafer Turan ile de vedalaşan Eyüpspor, teknik direktörlük koltuğuna sürpriz bir ismi getirdi. Eyüpspor yeni teknik direktörü bir süredir konuşuluyor ve merak ediliyordu. Peki, Arda Turan hangi takımın teknik direktörü oldu? Arda Turan hangi takımda teknik direktörlük yapacak?

Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Arda Turan ile anlaştı. Arda, bugün resmi imzayı atacak ve ardından ilk idmanına çıkacak.

1. Lig ekibi Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için için görüşmeler geçekleştiriyordu. 1. Lig ekibi Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için kimin görev alacağı merakla Arda Turan hangi takımın teknik direktörü oldu? Sorusu ile birlikte arama motorları üzerinde araştırılıyordu. Son 5 maçından sadece 1 galibiyet çıkaran Arda Turan hangi takımda teknik direktörlük yapacak?Peki, Arda Turan hangi takımın teknik direktörü oldu? Arda Turan hangi takımda teknik direktörlük yapacak?

ARDA TURAN HANGİ TAKIMIN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLDU?

1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Eyüpspor, teknik direktörlüğe Arda Turan'ı getirdi. Turan, teknik direktörlük kariyerinde ilk kulüp olan Eyüpspor ile ilk maçına Göztepe karşısında çıkacak. Son 5 maçından sadece 1 galibiyet çıkaran Eyüpspor, 1. Lig'de 3. sırada yer alıyor. 2. sırada yer alan Rizespor ile puanı aynı olan İstanbul ekibinin maç fazlası bulunuyor.