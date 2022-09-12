Son dakika gelen spor haberlerine göre Arda Turan futbolculuk kariyerini resmen noktaladı. Galatasaray'ın efsane isimlerinden olan Arda Turan, eşinin sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı. Bunun ardından vatandaşlar, Arda Turan futbolu mu bıraktı, neden? Arda Turan futbolu neden bıraktı? Arda Turan teknik direktör mü olacak? merak etti. İşte detaylar...

Arda Turan futbolu mu bıraktı? Arda Turan futbolu neden bıraktı? Arda Turan teknik direktör mü olacak? Arda Turan hangi takımda oynayacak? Arda Turan hangi takıma gidecek? spor gündeminin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Arda Turan futbolu neden bıraktı? Arda Turan teknik direktör mü olacak? Ayrıntılar sizlerle...

ARDA TURAN FUTBOLU MU BIRAKTI? NEDEN FUTBOLU BIRAKTI?

Galatasaray'ın efsane isimlerinden olan Arda Turan, eşinin sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı. Turan, futbolu bırakma kararı ile ilgili "Artık gözyaşları içerisinde ama cesaretle kramponları asma vakti. Tüm yolculuğum boyunca elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalıştım. Ve bence fena da bir iş çıkarmadım. Yeniden hazırım. Futbolun içinde, saha kenarında yeniden görüşünceye dek..." şeklinde konuştu.

"CESARETLE KRAMPONLARI ASMA VAKTİ "

Galatasaray'ın altyapısından yetişen en önemli figürlerinden birisi olan Arda Turan yeşil sahalara veda ettiğini açıkladı. Turan, yaptığı duygu dolu konuşmasında " "Artık gözyaşları içerisinde ama cesaretle kramponları asma vakti. Tüm yolculuğum boyunca elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalıştım. Ve bence fena da bir iş çıkarmadım. Yeniden hazırım. Futbolun içinde, saha kenarında yeniden görüşünceye dek..." sözlerine yer verdi.

" ADIMI BİLİYOR OLMASI BENİ ÇOK MUTLU ETMİŞTİ "

Sarı-kırmızılı ekibin efsane Teknik Direktörü Fatih Terim ile tanışma anısından bahseden Turan " Fatih Terim'le Florya'da bir bayram sabahı tanıştım. Bana doğru yaklaştığında, kalbim yerinden çıkacak gibi hissettim. Küçük bir çocuktum. 13-14 yaşındaydım, adımı çok kez duymuştum ama ilk kez kulaklarıma inanamıyordum. Adımı biliyor olması, beni çok mutlu etmişti." ifadelerini kullandı.

ATLETICO MADRID İLE TARİH YAZDI

Arda Turan altyapısından yetiştiği Galatasaray'dan 2011 yılında 13 milyon euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Milli futbolcu burada La Liga şampiyonluğu, Avrupa Ligi ve Süper Kupa kazandı.Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon euroya transfer olan Arda Turan, Katalan devinin formasıyla 55 maça çıktı ve 15 gol-10 asistlik performans gösterdi.

100 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

2008 yılında Avrupa Şampiyonası'na damga vuran A Milli Takım'ın en önemli parçalarından biri olan Arda Turan, milli formayla 100 maça çıktı. 35 yaşındaki futbolcu Ay-Yıldızlı forma altında 17 gol atma başarısı gösterdi.