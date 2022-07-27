Futbolcu Arda Turan futbolu mu bırakıyor sorusu gündeme geliyor. Türk futbolunun en kariyerli futbolcularından biri olan Arda Turan, kariyerine ne yönde devam edeceğine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Arda Turan futbolu mu bırakıyor? Arda Turan'ın yeni mesleği ne olacak? Detaylar haberimizdedir…

ARDA TURAN FUTBOLU MU BIRAKIYOR?

Gazeteci Can Tongo'nun sohbet odasına konuk olan tecrübeli futbolcu Arda Turan,futbolu bırakmaya kesin olarak karar vermediğini belirterek, "Futbolu bırakmaya kesin karar vermedim. Yurt dışından bazı opsiyonlar var, Amerika veya başka yerlerden... Bırakmaya karar verirsem kulübe üye olmak isterim. Ben zaten Galatasaraylıyım" ifadelerini kullandı.

ARDA TURAN'IN YENİ MESLEĞİ NE OLACAK?

Teknik direktör olma yolunda çalışmalarını sürdüren Turan, teknik direktör olduğumda Atletico Madrid ile Barcelona'nın oyununu mix etmek istiyorum. Doğru ekip kurmaya çalışıyorum. Futbolu değişik açılardan değerlendirebilen, oyuna sabitlenmiş bir şekilde kalmayan ekiple çalışmak istiyorum. Bir planlama yaptım. Planlamanın ilk konusu öğrenmek. Futbol artık çok değişken" dedi.