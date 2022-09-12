Arda Turan futbolu bıraktı mı? Arda Turan futbolu neden, ne zaman bıraktı? Arda Turan kaç yaşında? İşte Arda Turan'ın veda videosu!

Arda Turan futbolu bıraktı mı? Galatasaray'ın efsaneleri arasına ismini yazdıran Arda Turan'ın futbolu bırakıp, bırakmadığı son dönemde araştırılıyor. Peki, Arda Turan futbolu bıraktı mı? Arda Turan'ın veda videosu! Arda Turan futbola veda etti mi?

Galatasaray, Barcelona, Atletico Madrid, Başakşehir ve milli takımda başarılı oyunuyla Türk futboluna damga vuran Arda Turan'ın futbola veda edip, etmediği en çok araştırılan konular arasında yer almakta. Birçok futbolsever konuya ilişkin Arda Turan futbolu bıraktı mı? Arda Turan'ın veda videosu! Arda Turan futbola veda etti mi? sorularının cevaplarını araştırmakta. Arda Turan ile ilgili detaylar haberimizde

ARDA TURAN FUTBOLU BIRAKTI MI?

Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen 35 yaşındaki Arda Turan futbolu bırakma kararı aldığını yakın çevresiyle paylaştı. Geçtiğimiz transfer döneminde beklediği transfer tekliflerini almayan yıldız oyuncu eşinin YouTube'dan yayınladığı özel bir klip ile futbolu bıraktığını duyurdu.

ARDA TURAN GALATASARAY'DAN AYRILDI MI?

Arda Turan'ın, Galatasaray ile sözleşmesi geçtiğimiz sezon 30 Haziran 2022'de tamamlandı ve yeni bir sözleşme imzalamadı.

ARDA TURAN HANGİ TAKIMDA?

Galatasaray, Manisaspor, Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir formalarını giyen Milli Oyuncu, Galatasaray ile sözleşmesinin bitmesinin ardından beklediği düzeyde bir teklif alamadı ve futbolu bırakma kararı aldığını duyurdu.

ARDA TURAN NE ZAMAN FUTBOLU BIRAKTI?

Arda Turan 12 Eylül 2022 tarihinde eşinin yayınladığı özel bir video klip ile futbola veda ettiğini açıkladı.

"CESARETLE KRAMPONLARI ASMA VAKTİ "

Galatasaray'ın altyapısından yetişen en önemli figürlerinden birisi olan Arda Turan yeşil sahalarada veda ettiğini açıkladı. Turan, yaptığı duygu dolu konuşmasında " "Artık gözyaşları içerisinde ama cesaretle kramponları asma vakti. Tüm yolculuğum boyunca elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalıştım. Ve bence fena da bir iş çıkarmadım. Yeniden hazırım. Futbolun içinde, saha kenarında yeniden görüşünceye dek..." sözlerine yer verdi.